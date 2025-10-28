Закрытие границы со стороны ЕС стало частью гибридной войны с экономикой Китая — Лукашенко

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закрытие границы с Белоруссией со стороны стран ЕС является частью гибридной войны с китайской экономикой. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Действия не только наших соседей, но и в целом Европы, и других сил, не надо обольщаться и по Соединенным Штатам Америки, — такой же элемент гибридной войны, как и недавнее закрытие границы Варшавой», — сказал он.

Лукашенко пояснил, что Китай, который поставлял в Европу свои товары, в том числе через Белоруссию, нашел обходные маршруты.