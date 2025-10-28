Лукашенко призвал не обольщаться действиями США

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал не обольщаться действиями США, которые следует рассматривать в качестве элемента гибридной войны.

«Так называемый цивилизованный мир пришел к своему закату, это точно. Действия не только наших соседей, но и в целом Европы и других сил, не надо обольщаться и по Соединенным Штатам Америки, — такой же элемент гибридной войны, как и недавнее закрытие границы Варшавой», — сказал он на Минской международной конференции по евразийской безопасности.