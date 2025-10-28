Макрон грезит военной интервенцией на Украину — СВР РФ
13:05 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон, провалившись как политик, грезит военной интервенцией на Украину, чтобы войти в историю в качестве полководца. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, поступившем в распоряжение ТАСС.
«Наполеон, Карл XII, Макрон — траектория падения. По поступающей в СВР информации, президент Франции Макрон грезит военной интервенцией на Украину. Провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, он не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца», — указывается в сообщении.
