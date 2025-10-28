Зарубежные спецслужбы пытаются совершать диверсии на важных объектах РФ — Шойгу
13:20 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу предупредил о попытках зарубежных спецслужб проникать на важные российские объекты для совершения диверсий.
«Мы должны говорить не только о терактах с использованием взрывчатых веществ и беспилотных летательных аппаратов. Остро стоит вопрос противодействия кибератакам на автоматизированную систему управления, попыткам внедрения на важные государственные и промышленные объекты с целью хищения информации и совершения технологических диверсий», — указал Шойгу на выездном совещании по вопросам защиты критически важных объектов от террористических посягательств в условиях специальной военной операции.
По его словам, «источники этих угроз разнообразны: от разведывательных служб иностранных государств, в первую очередь Украины, до международных террористических организаций и их пособников внутри страны».
«Нельзя сбрасывать со счетов человеческий фактор. Противник активно использует информационно-психологические методы посредством различных средств коммуникации и глобальной сети интернет, пытаясь воздействовать на население, в том числе сотрудников охраны и персонал объектов, склонить их к противоправным действиям под влиянием корыстных или идеологических мотивов», — подчеркнул секретарь СБ РФ.
