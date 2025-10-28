Белоруссия не будет защищать Европу от мигрантов — Лукашенко
14:32 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европа пытается необоснованно обвинить Белоруссию в использовании миграции в качестве оружия, но сама породила миграционные потоки и теперь ждет защиты от Минска, стараясь одновременно удушить его санкциями. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.
«Запад в привычной логике двойных стандартов пытается искусственно обвинить Беларусь в применении миграции как оружия. Четко, однозначно заявляю — мы не занимаемся и не собираемся заниматься использованием миграционных процессов ни в каком виде <…>», — сказал он.
Лукашенко назвал наплыв мигрантов в странах ЕС следствием политики Запада в странах Африки и Ближнего Востока. «Назовите мне хотя бы одну причину, почему Беларусь должна защищать Европейский союз от мигрантов? В условиях всеобъемлющего санкционного давления у нас нет ни внешних ресурсов, ни моральных обязательств решать проблемы тех, кто эти санкции ввел», — сказал президент.
