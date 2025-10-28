0
НОВОСТИ

Связь с Калининградом как частью РФ всегда будет обеспечена — Песков о заявлениях Литвы

16:00 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль ознакомился с заявлениями президента Литвы Гитанаса Науседы относительно желания Вильнюса остановить сообщение между Калининградом и остальной частью России. Регион был и останется частью РФ, и связь с ним будет надежно обеспечена, заверил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Видели, безусловно, все эти заявления [литовской стороны], — отметил представитель Кремля. — Конечно же, мы будем обеспечивать бесперебойные коммуникации с Калининградом — с неотъемлемой частью Российской Федерации».

