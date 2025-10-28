0
0
206
НОВОСТИ

Госдума приняла закон о круглогодичном призыве

16:12 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, который предусматривает возможность призыва на срочную службу в течение всего календарного года.

Документ на рассмотрение палаты парламента 22 июля 2025 года внесли председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. В первом чтении он был принят 24 сентября, во втором — 21 октября. Нововведения предусматривают, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом в документе указано, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 28.10.2025
Глава Минэкономики ФРГ признала потерю Германией конкурентоспособности
0
15
17:12 28.10.2025
В Конгрессе США усомнились в легитимности указов Байдена, подписанных автопером
0
102
17:00 28.10.2025
Менее 1% беспилотников Украины долетают до целей в РФ — Шойгу
0
114
16:58 28.10.2025
Кредитный портфель металлургической отрасли в Сбере превысил 3,5 триллиона рублей
0
124
16:32 28.10.2025
Данные СВР о вводе на Украину французских войск тревожные — Песков
0
193
16:00 28.10.2025
Связь с Калининградом как частью РФ всегда будет обеспечена — Песков о заявлениях Литвы
0
236
15:32 28.10.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 420 военнослужащих в зоне СВО
0
242
15:30 28.10.2025
Аэропорт Горно-Алтайск впервые обслужил 500 тысяч пассажиров за неполный год
0
247
15:12 28.10.2025
Европейцам придется долго содержать Украину — Песков
0
277
15:10 28.10.2025
В Сбере рассказали о компетенциях в сфере искусственного интеллекта, необходимых любому руководителю
0
246

Возврат к списку