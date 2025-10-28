Госдума приняла закон о круглогодичном призыве
16:12 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, который предусматривает возможность призыва на срочную службу в течение всего календарного года.
Документ на рассмотрение палаты парламента 22 июля 2025 года внесли председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. В первом чтении он был принят 24 сентября, во втором — 21 октября. Нововведения предусматривают, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом в документе указано, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
НОВОСТИ
- 17:40 28.10.2025
- Глава Минэкономики ФРГ признала потерю Германией конкурентоспособности
- 17:12 28.10.2025
- В Конгрессе США усомнились в легитимности указов Байдена, подписанных автопером
- 17:00 28.10.2025
- Менее 1% беспилотников Украины долетают до целей в РФ — Шойгу
- 16:58 28.10.2025
- Кредитный портфель металлургической отрасли в Сбере превысил 3,5 триллиона рублей
- 16:32 28.10.2025
- Данные СВР о вводе на Украину французских войск тревожные — Песков
- 16:00 28.10.2025
- Связь с Калининградом как частью РФ всегда будет обеспечена — Песков о заявлениях Литвы
- 15:32 28.10.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 420 военнослужащих в зоне СВО
- 15:30 28.10.2025
- Аэропорт Горно-Алтайск впервые обслужил 500 тысяч пассажиров за неполный год
- 15:12 28.10.2025
- Европейцам придется долго содержать Украину — Песков
- 15:10 28.10.2025
- В Сбере рассказали о компетенциях в сфере искусственного интеллекта, необходимых любому руководителю
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать