Данные СВР о вводе на Украину французских войск тревожные — Песков

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Данные Службы внешней разведки (СВР) России о вводе на Украину французских военных тревожные, но российские бойцы регулярно слышат зарубежную речь на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается информации Службы внешней разведки России, она тревожная, — сказал Песков, комментируя данные СВР о вводе войск Франции на Украину. — Хотя, с другой стороны, наши военные зарубежную речь, иностранные языки в рациях слушают постоянно на линии боевого соприкосновения».