0
0
185
НОВОСТИ

Данные СВР о вводе на Украину французских войск тревожные — Песков

16:32 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Данные Службы внешней разведки (СВР) России о вводе на Украину французских военных тревожные, но российские бойцы регулярно слышат зарубежную речь на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается информации Службы внешней разведки России, она тревожная, — сказал Песков, комментируя данные СВР о вводе войск Франции на Украину. — Хотя, с другой стороны, наши военные зарубежную речь, иностранные языки в рациях слушают постоянно на линии боевого соприкосновения».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 28.10.2025
Глава Минэкономики ФРГ признала потерю Германией конкурентоспособности
0
15
17:12 28.10.2025
В Конгрессе США усомнились в легитимности указов Байдена, подписанных автопером
0
102
17:00 28.10.2025
Менее 1% беспилотников Украины долетают до целей в РФ — Шойгу
0
114
16:58 28.10.2025
Кредитный портфель металлургической отрасли в Сбере превысил 3,5 триллиона рублей
0
124
16:12 28.10.2025
Госдума приняла закон о круглогодичном призыве
0
214
16:00 28.10.2025
Связь с Калининградом как частью РФ всегда будет обеспечена — Песков о заявлениях Литвы
0
236
15:32 28.10.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 420 военнослужащих в зоне СВО
0
242
15:30 28.10.2025
Аэропорт Горно-Алтайск впервые обслужил 500 тысяч пассажиров за неполный год
0
247
15:12 28.10.2025
Европейцам придется долго содержать Украину — Песков
0
277
15:10 28.10.2025
В Сбере рассказали о компетенциях в сфере искусственного интеллекта, необходимых любому руководителю
0
246

Возврат к списку