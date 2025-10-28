Данные СВР о вводе на Украину французских войск тревожные — Песков
16:32 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Данные Службы внешней разведки (СВР) России о вводе на Украину французских военных тревожные, но российские бойцы регулярно слышат зарубежную речь на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается информации Службы внешней разведки России, она тревожная, — сказал Песков, комментируя данные СВР о вводе войск Франции на Украину. — Хотя, с другой стороны, наши военные зарубежную речь, иностранные языки в рациях слушают постоянно на линии боевого соприкосновения».
