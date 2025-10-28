Сбер: Уже более 70% компаний используют искусственный интеллект

14:58

Около 70% компаний уже используют искусственный интеллект, основной целью его внедрения является освобождение сотрудников от рутинных задач и повышение эффективности работы – особенно в сферах клиентской поддержки, генерации контента, маркетинга и управления внутренними базами знаний. Об этом заявил в своей колонке на сайте «Ведомости» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Например, Сбербанк с начала 2025 года использует мультиагентские системы на базе ИИ. По словам Александра Ведяхина, это привело к следующим результатам.

Во-первых, кардинальному ускорению процессов. «В таких областях, как анализ кредитных заявок, мониторинг рыночных рисков и предикативный анализ время принятия решений сократилось в разы при росте точности», – отметил он.

Во-вторых, синергии экспертизы. «Агенты, специализирующиеся на разных типах данных (текст, числа, изображения), работая вместе, выдают более качественный и комплексный анализ, чем каждый по отдельности или человек в одиночку», – подчеркнул Александр Ведяхин.

В-третьих, масштабируемости. «Такие системы позволяют одновременно обрабатывать колоссальные объемы входящих запросов (например, в клиентском сервисе), персонализируя ответы и без задержек перераспределяя нагрузку», – пояснил представитель Сбера.