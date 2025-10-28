0
0
171
НОВОСТИ

Сбер: Спрос на навыки в сфере искусственного интеллекта быстро растет

15:01 28.10.2025

Тренды внедрения искусственного интеллекта можно отследить по тому, как меняется потребность работодателей в навыках сотрудников. Об этом заявил в своей колонке на сайте «Ведомости» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин. По его словам, в Сбере проанализировали 12 млн вакансий, размещенных предприятиями за последний год, и видят три тренда.

Прежде всего, спрос на Gen-AI-навыки быстро растет. «Доля вакансий, которые требуют навыки работы с этими технологиями в сфере ИТ, удвоилась за год, – констатировал он. – Интересно, что за пределами ИТ-сферы такие навыки, как умение работать с GigaChart, ChatGPT или Kandinsky, требуются в 3 раза чаще. Это требование становится все более стандартным к навыкам менеджеров маркетплейсов, специалистов в области маркетинга и связей с общественностью».

«Мы находимся лишь в самой ранней стадии внедрения GenAI в бизнес-процессы, – продолжил Александр Ведяхин. – По нашим оценкам, до 80% всех вакансий в высокой степени чувствительны к развитию технологии. Во многих видах деятельности GenAI позволит усилить навыки специалистов и увеличить их эффективность».

Наконец, уже сегодня спрос на «автоматизируемые» виды деятельности падает – на 6% за прошедший год, тогда как число вакансий, где GenAI “усиливает” специалиста, выросло на 21%, добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 28.10.2025
Связь с Калининградом как частью РФ всегда будет обеспечена — Песков о заявлениях Литвы
0
35
15:32 28.10.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 420 военнослужащих в зоне СВО
0
107
15:30 28.10.2025
Аэропорт Горно-Алтайск впервые обслужил 500 тысяч пассажиров за неполный год
0
108
15:12 28.10.2025
Европейцам придется долго содержать Украину — Песков
0
146
15:10 28.10.2025
В Сбере рассказали о компетенциях в сфере искусственного интеллекта, необходимых любому руководителю
0
136
15:00 28.10.2025
Число миллиардеров в Китае достигло рекордного уровня — исследование
0
184
14:58 28.10.2025
Сбер: Уже более 70% компаний используют искусственный интеллект
0
161
14:50 28.10.2025
Сбер: 2025 год станет годом рождения компаний совершенно нового типа – «компаний-пионеров»
0
171
14:32 28.10.2025
Белоруссия не будет защищать Европу от мигрантов — Лукашенко
0
225
14:12 28.10.2025
Париж готовит к развертыванию на Украине воинский контингент численностью до 2 тыс. — СВР
0
264

Возврат к списку