Сбер: Спрос на навыки в сфере искусственного интеллекта быстро растет

15:01

Тренды внедрения искусственного интеллекта можно отследить по тому, как меняется потребность работодателей в навыках сотрудников. Об этом заявил в своей колонке на сайте «Ведомости» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин. По его словам, в Сбере проанализировали 12 млн вакансий, размещенных предприятиями за последний год, и видят три тренда.

Прежде всего, спрос на Gen-AI-навыки быстро растет. «Доля вакансий, которые требуют навыки работы с этими технологиями в сфере ИТ, удвоилась за год, – констатировал он. – Интересно, что за пределами ИТ-сферы такие навыки, как умение работать с GigaChart, ChatGPT или Kandinsky, требуются в 3 раза чаще. Это требование становится все более стандартным к навыкам менеджеров маркетплейсов, специалистов в области маркетинга и связей с общественностью».

«Мы находимся лишь в самой ранней стадии внедрения GenAI в бизнес-процессы, – продолжил Александр Ведяхин. – По нашим оценкам, до 80% всех вакансий в высокой степени чувствительны к развитию технологии. Во многих видах деятельности GenAI позволит усилить навыки специалистов и увеличить их эффективность».

Наконец, уже сегодня спрос на «автоматизируемые» виды деятельности падает – на 6% за прошедший год, тогда как число вакансий, где GenAI “усиливает” специалиста, выросло на 21%, добавил он.