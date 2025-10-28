Аэропорт Горно-Алтайск впервые обслужил 500 тысяч пассажиров за неполный год

15:30

Аэропорт Горно-Алтайск достиг знакового рубежа, зафиксировав обслуживание 500-тысячного пассажира с начала 2025 года. Данное событие свидетельствует о значительном опережении прошлогодних темпов пассажиропотока — в прошлом году отметка в 450 000 пассажиров в аэропорту Горно-Алтайск (входит в Группу Сбер) была достигнута только в декабре. Пассажиропоток — показатель динамичного развития аэропорта и эффективности стратегии по повышению качества обслуживания и привлечению новых авиакомпаний.

Юбилейными пассажирами в 2025 году стала семья Казаковых — Иван и Юлия, с детьми Тихоном и Василиной, вылетевшие рейсом SU 1525 авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Горно-Алтайск – Москва. В честь достижения полумиллионной отметки по пассажиропотоку семье Казаковых были вручены фирменные подарки от «Аэрофлота», от аэропорта Горно-Алтайск предоставлен годовой абонемент на бесплатное посещение бизнес-зала для ожидания вылета рейса, а от курорта «Манжерок» вручен сертификат на СПА-процедуры в отеле и ужин в ресторане.

«Рекорд по пассажиропотоку уже в октябре, а не в конце года — это высокая оценка работы команды аэропорта, показатель доверия со стороны пассажиров и авиакомпаний, – сказал генеральный директор аэропорта Горно-Алтайск Андрей Метцлер. – За этот год была проведена большая работа по повышению качества обслуживания пассажиров, удобства и комфорта пребывания в нашем аэропорту. Мы благодарим каждого, кто выбирает авиамаршруты в Горно-Алтайск, и продолжаем планомерно реализовывать масштабную программу развития».

В 2025 году аэропорт Горно-Алтайск совершил настоящий прорыв в обновлении инфраструктуры. На период строительства нового аэровокзального комплекса были введены в эксплуатацию временные терминал прилета внутренних рейсов и международный терминал, летний павильон ожидания вылета рейса, проведено масштабное благоустройство территории и модернизация основного аэровокзала. За этот год значительно увеличилась маршрутная сеть аэропорта и пул авиакомпаний, обслуживаемых в аэропорту: с января по октябрь текущего года аэропорт принимал и отправлял рейсы девяти авиакомпаний по 13 направлениям полетов.

Напомним, что одной из особенностей в 2025 году стал тренд на семейные путешествия. Направление на Алтай стало пользоваться повышенной популярностью у пассажиров с детьми. Количество детей до 12 лет, проследовавших через аэропорт как на вылет, так и на прилет, за девять месяцев в 2025 году выросло почти на 28% по сравнению с 2024 годом.