Кредитный портфель металлургической отрасли в Сбере превысил 3,5 триллиона рублей
16:58 28.10.2025
Первая ежегодная отраслевая конференция Сбера SberMetalsConf собрала более 150 участников — представителей компаний, партнеров отрасли и ассоциаций. На пленарной сессии «Будущее горно-металлургической отрасли» топ-менеджеры российских компаний, Сбера и ВЭБ.РФ обсудили текущее состояние отрасли, вызовы и перспективы развития в современных экономических условиях.
Эксперты Сбера отметили, что несмотря на ситуацию в экономике, кредитный портфель отрасли сбалансирован и его качество остается стабильно высоким. На конец сентября доля металлургии в корпоративном кредитном портфеле Сбербанка составляет 12% — это более 3,5 трлн рублей.
Программа SberMetalsConf также включала две панельные дискуссии, посвященные развитию международного сотрудничества и внедрению передовых технологий в отрасли.
Конференция призвана стать площадкой для обсуждения отраслевым сообществом актуальных вопросов, обмена опытом и мнениями.
