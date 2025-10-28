Менее 1% беспилотников Украины долетают до целей в РФ — Шойгу

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские беспилотники, атакующие объекты на территории России, достигают цели в меньше, чем одном проценте случаев. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

«Если говорить в процентном отношении, то меньше 1% беспилотников долетает, но меньше 1% — это тоже достижение [целей]», — сказал он журналистам по итогам совещания по вопросам защиты критически важных объектов от террористических посягательств в условиях специальной военной операции. Таким образом он ответил на вопрос об атаках на энергетические объекты РФ.