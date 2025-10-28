0
0
93
НОВОСТИ

В Конгрессе США усомнились в легитимности указов Байдена, подписанных автопером

17:12 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США выразил сомнения относительно легитимности ряда указов бывшего президента Джо Байдена, подписанных автопером. Конгрессмены просят министерство юстиции провести новое расследование, пишет газета The Washington Post.

По ее данным, комитет завершил пятимесячное расследование и подготовил доклад. Поводом к расследованию были обвинения, выдвинутые нынешним хозяином Белого дома Дональдом Трампом и его союзниками в отношении сотрудников администрации Байдена, — они якобы злоупотребляли его ухудшившимся состояниям здоровья и использовали автоперо для подписания указов без ведома экс-президента.

В докладе утверждается, что конгрессмены не смогли найти доказательств того, что Байден одобрил подписание ряда указов, в том числе касающихся вопроса помилования осужденных. Они также отмечают, что, пока члены бывшей администрации Байдена не докажут, что тот одобрил эти документы, комитет «считает эти действия, авторизованные автопером, юридически ничтожными», а сами указы — нелегитимными.

