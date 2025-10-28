0
0
0
НОВОСТИ

Глава Минэкономики ФРГ признала потерю Германией конкурентоспособности

17:40 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что ФРГ переживает экономический спад и в настоящее время является неконкурентоспособной.

«Сейчас мы неконкурентоспособны с нашими структурами», — сказала Райхе, выступая на Дне внешней торговли в Берлине. Ее слова приводит агентство DPA. При этом она отметила, что на фоне торговой политики США и Китая Германия находится в центре глобальной напряженности между открытыми рынками и геополитическими интересами. «От того, как мы справимся с этим, будет зависеть, сможем ли мы остаться настоящей экономической державой», — подчеркнула министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 28.10.2025
В Конгрессе США усомнились в легитимности указов Байдена, подписанных автопером
0
102
17:00 28.10.2025
Менее 1% беспилотников Украины долетают до целей в РФ — Шойгу
0
114
16:58 28.10.2025
Кредитный портфель металлургической отрасли в Сбере превысил 3,5 триллиона рублей
0
124
16:32 28.10.2025
Данные СВР о вводе на Украину французских войск тревожные — Песков
0
193
16:12 28.10.2025
Госдума приняла закон о круглогодичном призыве
0
214
16:00 28.10.2025
Связь с Калининградом как частью РФ всегда будет обеспечена — Песков о заявлениях Литвы
0
236
15:32 28.10.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 420 военнослужащих в зоне СВО
0
242
15:30 28.10.2025
Аэропорт Горно-Алтайск впервые обслужил 500 тысяч пассажиров за неполный год
0
247
15:12 28.10.2025
Европейцам придется долго содержать Украину — Песков
0
277
15:10 28.10.2025
В Сбере рассказали о компетенциях в сфере искусственного интеллекта, необходимых любому руководителю
0
246

Возврат к списку