Глава Минэкономики ФРГ признала потерю Германией конкурентоспособности

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что ФРГ переживает экономический спад и в настоящее время является неконкурентоспособной.

«Сейчас мы неконкурентоспособны с нашими структурами», — сказала Райхе, выступая на Дне внешней торговли в Берлине. Ее слова приводит агентство DPA. При этом она отметила, что на фоне торговой политики США и Китая Германия находится в центре глобальной напряженности между открытыми рынками и геополитическими интересами. «От того, как мы справимся с этим, будет зависеть, сможем ли мы остаться настоящей экономической державой», — подчеркнула министр.