Премьер Албании: Европе и Западу в целом нужно принять „душ смирения“...
19:05 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Албании Эди Рама выразил обеспокоенность возросшей милитаризацией Европы и отсутствием у европейских политиков четкого плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил, выступая на инвестиционном форуме Future Investment Initiative в Эр-Рияде.
«Но, откровенно говоря, я считаю, что есть что-то абсолютно неправильное в том, что [Европа] торопится с перевооружением, все больше думает, говорит и работает над [созданием] все большего количества оружия, в то время как у нее нет мирного плана [по Украине], который можно было бы посмотреть, прочитать и обдумать», — отметил албанский премьер.
«Европе и Западу в целом нужно принять „душ смирения“ и попытаться осмыслить то, что происходит в других частях мира, попытаться извлечь уроки и начать заново, перестав воспринимать свою моральную легитимность как нечто само собой разумеющееся, как основание, дающее право продолжать двигаться в направлении, которое, безусловно, является неверным», — продолжил премьер-министр Албании.
