НАТО вместе с Литвой будет бороться с воздушными шарами - Рютте

20:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО полностью поддерживает Литву в ее борьбе с залетающими в национальное воздушное пространство гелиевыми воздушными шарами и готова привлечь к этому воздушные и сухопутные силы блока в этой стране. Об этом заявил в соцсети X генсек НАТО Марк Рютте.

«Только что говорил с президентом Литвы Гитанасом Науседой об угрозах в воздушном пространстве Литвы. НАТО твердо поддерживает Литву, в том числе, с помощью своей миссии по воздушному патрулированию, в которой сейчас участвуют Испания и Венгрия, а также боевой группы НАТО во главе с Германией», — написал Рютте.