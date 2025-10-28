НАТО вместе с Литвой будет бороться с воздушными шарами - Рютте
20:14 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО полностью поддерживает Литву в ее борьбе с залетающими в национальное воздушное пространство гелиевыми воздушными шарами и готова привлечь к этому воздушные и сухопутные силы блока в этой стране. Об этом заявил в соцсети X генсек НАТО Марк Рютте.
«Только что говорил с президентом Литвы Гитанасом Науседой об угрозах в воздушном пространстве Литвы. НАТО твердо поддерживает Литву, в том числе, с помощью своей миссии по воздушному патрулированию, в которой сейчас участвуют Испания и Венгрия, а также боевой группы НАТО во главе с Германией», — написал Рютте.
