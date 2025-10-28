0
НОВОСТИ

Премьер Израиля поручил военным нанести мощные удары по Газе

20:30 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести мощные удары по сектору Газа. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

«После завершения консультаций по вопросам безопасности премьер-министр поручил военному руководству немедленно нанести мощные удары по сектору Газа», — говорится в сообщении.

