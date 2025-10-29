В Пензе полиция изъяла 30 млн рублей и машины у девяти задержанных дропперов
12:32 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники полиции изъяли 30 млн рублей и 6 дорогостоящих машин у девяти жителей Пензы, которые были задержаны за неправомерный оборот средств платежей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Пензенской области.
«В ходе оперативно-следственных действий проведено 8 обысков, в результате которых изъято свыше 30 миллионов рублей, 6 дорогостоящих иномарок, а также 80 банковских и СИМ-карт, оформленных на других лиц, мобильные телефоны и компьютерная техника», — отмечается в сообщении.
По версии следствия, в преступную группу входили 9 человек в возрасте от 20 до 35 лет, двое из них были ранее судимы. С июня 2024 года они приобретали платежные карты у жителей региона, знакомых и трудовых мигрантов, выплачивая им за это от 5 до 30 тыс. рублей. «Полученный доступ к расчетным счетам они использовали, предположительно, для проведения теневых операций с криптовалютой», — сообщили в ведомстве.
Ежемесячный объем транзакций превышал 50 млн рублей. Незаконный доход злоумышленники тратили на покупку премиальных автомобилей и отдых за границей.
Двоих задержанных суд отправил под домашний арест, остальные находятся под подпиской о невыезде.
