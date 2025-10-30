0
0
93
НОВОСТИ

Силы ПВО за ночь сбили 170 украинских БПЛА над регионами России

09:00 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 48 — над территорией Брянской области, 21 — над территорией Воронежской области, 16 — над территорией Нижегородской области, 15 — над территорией Калужской области, 14 — над территорией Ростовской области, 10 — над территорией Курской области, 9 — над территорией Московского региона, в том числе 6 летевших на Москву, 9 — над территорией Тульской области, 5 — над территорией Рязанской области, 5 — над территорией Волгоградской области, 5 — над территорией Новгородской области, 4 — над территорией Белгородской области, 4 — над территорией Орловской области, 4 — над территорией Республики Крым и 1 — над территорией Липецкой области», — сообщили в военном ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 30.10.2025
Фура упала с моста в Симферополе и пробила железнодорожное полотно, пути обесточены
0
32
09:25 30.10.2025
Сбер создает новый блок для развития генеративного ИИ
0
51
09:20 30.10.2025
Трамп заявил, что США и РФ обсуждают вопросы ядерного разоружения
0
71
09:05 30.10.2025
Китай и США достигли консенсуса в решении основных экономических проблем — Си Цзиньпин
0
102
21:50 29.10.2025
У МАГАТЭ «не было и нет» сведений о том, что Иран продолжает разработку ядерного оружия - Гросси
0
658
21:35 29.10.2025
ФРС США снизила базовую ставку на 0,25 процентного пункта
0
642
21:16 29.10.2025
Власти Украины решили закрыть посольство на Кубе
0
695
20:35 29.10.2025
Победителей конкурса «Роснефти» «Лучший по профессии» определили в Уфе
0
674
20:30 29.10.2025
Фицо: Словакия ни центом не будет участвовать в финансировании военных расходов Украины
0
628
20:29 29.10.2025
Сбер готов делиться технологиями автоматического выявления дипфейков
0
661

Возврат к списку