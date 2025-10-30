Силы ПВО за ночь сбили 170 украинских БПЛА над регионами России
09:00 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 48 — над территорией Брянской области, 21 — над территорией Воронежской области, 16 — над территорией Нижегородской области, 15 — над территорией Калужской области, 14 — над территорией Ростовской области, 10 — над территорией Курской области, 9 — над территорией Московского региона, в том числе 6 летевших на Москву, 9 — над территорией Тульской области, 5 — над территорией Рязанской области, 5 — над территорией Волгоградской области, 5 — над территорией Новгородской области, 4 — над территорией Белгородской области, 4 — над территорией Орловской области, 4 — над территорией Республики Крым и 1 — над территорией Липецкой области», — сообщили в военном ведомстве.
НОВОСТИ
- 09:32 30.10.2025
- Фура упала с моста в Симферополе и пробила железнодорожное полотно, пути обесточены
- 09:25 30.10.2025
- Сбер создает новый блок для развития генеративного ИИ
- 09:20 30.10.2025
- Трамп заявил, что США и РФ обсуждают вопросы ядерного разоружения
- 09:05 30.10.2025
- Китай и США достигли консенсуса в решении основных экономических проблем — Си Цзиньпин
- 21:50 29.10.2025
- У МАГАТЭ «не было и нет» сведений о том, что Иран продолжает разработку ядерного оружия - Гросси
- 21:35 29.10.2025
- ФРС США снизила базовую ставку на 0,25 процентного пункта
- 21:16 29.10.2025
- Власти Украины решили закрыть посольство на Кубе
- 20:35 29.10.2025
- Победителей конкурса «Роснефти» «Лучший по профессии» определили в Уфе
- 20:30 29.10.2025
- Фицо: Словакия ни центом не будет участвовать в финансировании военных расходов Украины
- 20:29 29.10.2025
- Сбер готов делиться технологиями автоматического выявления дипфейков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать