Силы ПВО за ночь сбили 170 украинских БПЛА над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 48 — над территорией Брянской области, 21 — над территорией Воронежской области, 16 — над территорией Нижегородской области, 15 — над территорией Калужской области, 14 — над территорией Ростовской области, 10 — над территорией Курской области, 9 — над территорией Московского региона, в том числе 6 летевших на Москву, 9 — над территорией Тульской области, 5 — над территорией Рязанской области, 5 — над территорией Волгоградской области, 5 — над территорией Новгородской области, 4 — над территорией Белгородской области, 4 — над территорией Орловской области, 4 — над территорией Республики Крым и 1 — над территорией Липецкой области», — сообщили в военном ведомстве.