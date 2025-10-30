Фура упала с моста в Симферополе и пробила железнодорожное полотно, пути обесточены

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большегруз упал с моста в Симферополе неподалеку от железнодорожного вокзала и пробил полотно, пути были обесточены, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Республике Крым.

«В результате ДТП на мосту по улице Ким оборвалась длинномерная фура на железнодорожное полотно. На данный момент железнодорожные пути обесточены для проведения аварийно-спасательных работ», — говорится в сообщении.