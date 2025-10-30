Фура упала с моста в Симферополе и пробила железнодорожное полотно, пути обесточены
09:32 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большегруз упал с моста в Симферополе неподалеку от железнодорожного вокзала и пробил полотно, пути были обесточены, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Республике Крым.
«В результате ДТП на мосту по улице Ким оборвалась длинномерная фура на железнодорожное полотно. На данный момент железнодорожные пути обесточены для проведения аварийно-спасательных работ», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 09:25 30.10.2025
- Сбер создает новый блок для развития генеративного ИИ
- 09:20 30.10.2025
- Трамп заявил, что США и РФ обсуждают вопросы ядерного разоружения
- 09:05 30.10.2025
- Китай и США достигли консенсуса в решении основных экономических проблем — Си Цзиньпин
- 09:00 30.10.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 170 украинских БПЛА над регионами России
- 21:50 29.10.2025
- У МАГАТЭ «не было и нет» сведений о том, что Иран продолжает разработку ядерного оружия - Гросси
- 21:35 29.10.2025
- ФРС США снизила базовую ставку на 0,25 процентного пункта
- 21:16 29.10.2025
- Власти Украины решили закрыть посольство на Кубе
- 20:35 29.10.2025
- Победителей конкурса «Роснефти» «Лучший по профессии» определили в Уфе
- 20:30 29.10.2025
- Фицо: Словакия ни центом не будет участвовать в финансировании военных расходов Украины
- 20:29 29.10.2025
- Сбер готов делиться технологиями автоматического выявления дипфейков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать