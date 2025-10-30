Сбер создает новый блок для развития генеративного ИИ

09:25

Фото пресс-службы Сбера

Сбер объявил о создании нового блока «Развитие генеративного ИИ». Его задача — разработка технологической основы фундаментальных моделей генеративного искусственного интеллекта.

Создание блока — логичный шаг в развитии компании, которая формирует архитектуру генеративного ИИ в России. Сбер последовательно развивает собственную полнофункциональную LLM, обеспечивая конкурентоспособность отечественных технологий на мировом рынке. Выделение этого направления в отдельный блок подчеркивает его приоритетное значение — и для Сбера, и для десятков миллионов клиентов, которые уже используют AI-решения экосистемы в повседневной жизни.

Блок «Развитие генеративного ИИ» возглавит Антон Фролов. Он имеет более десяти лет опыта в создании и масштабировании высокотехнологичных продуктов. В Яндексе он развивал «Яндекс.Переводчик» и «Поиск», а затем присоединился к команде «Дзена», где за три года прошёл путь от СТО до СЕО и создал один из крупнейших рекомендательных сервисов в стране. После продажи «Дзена» Группе VK в 2022 году Антон Фролов возглавил направление AI и рекомендательных сервисов, а в 2025 году был назначен директором по технологиям (СТО) холдинга VK, где отвечал за разработку и реализацию технологической стратегии, развитие искусственного интеллекта, облачной платформы, рекламных, поисковых и рекомендательных технологий, а также инфраструктуру дата-центров.

В Сбере Антон сосредоточится на развитии платформ и моделей — технологической основе генеративного ИИ.

Блок «Технологическое развитие» под руководством старшего вице-президента Андрея Белевцева сфокусируется на прикладном внедрении технологий — в трансформации группы Сбер на основе генеративного ИИ, а также развитии AI-продуктов для внешних клиентов и проектах Physical AI. Команда Андрея Белевцева за последний год создала ряд инновационных решений, которые уже меняют пользовательский опыт: семейство моделей GigaChat, Kandinsky — аудитория которых достигла уже 15 млн человек ежемесячно, умные устройства Sber, ассистент разработчика GigaCode, а также занималась внедрением генеративного ИИ в сервисы Сбера и компаний партнеров.

«Темп технологической трансформации — критичный фактор успеха нашей стратегии, – отметил Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка. – Важно развивать фундаментальные технологии и незамедлительно применять их на практике. Приветствую Антона в команде Сбера. Уверен, что вместе с Андреем и его коллегами мы выходим на новый этап, где генеративный искусственный интеллект станет нашим соратником и позволит радикально улучшить опыт клиентов».