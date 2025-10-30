Счетная палата выявила дефицит финансирования дорожных работ в 443,8 млрд руб.
10:20 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Счетная палата РФ установила дефицит финансирования дорожных работ в размере 443,8 млрд рублей, необходимых для приведения автодорог федерального и регионального значения в нормативное состояние к 2030 году. Об этом говорится в отчете Счетной палаты РФ «Проверка использования бюджетных средств, направленных на повышение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в 2021–2024 годах».
«Дополнительный объем средств на финансирование дорожных работ, необходимый для достижения плановых значений показателей по приведению к 2030 году в нормативное состояние автодорог федерального и регионального (межмуниципального) значения, составляет 443,776 млрд рублей», — указывается в документе.
В ходе проверки ведомство выявило нарушения на 7,1 млрд рублей при выполнении дорожных работ в Нижегородской и Тамбовской областях, а также в Республике Саха (Якутия). Часть нарушений была устранена, в бюджет возвращено 794,3 млн рублей.
Для достижения плановых показателей по федеральным трассам к 2030 году потребуется дополнительное финансирование: 89,8 млрд рублей для Управтодора «Москва — Нижний Новгород» и 308,3 млрд рублей для Управтодора «Вилюй».
