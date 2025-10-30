0
Снегом покрыто около 50-55% территории РФ — Вильфанд

10:32 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Таяние снега привело к уменьшению площади снежного покрова в России, на текущий момент покрыто около 50-55% территории страны. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Площадь снега в России на прошлой неделе составляла 60%, сейчас же она уменьшилась до 50-55%. На юге Сибири был хорошо выраженный снег, который рано лег и это мешало уборке урожая. Он пролежал три недели, а сейчас растаял, именно за счет этого и произошло уменьшение», — сказал он.

Вильфанд уточнил, что в Бурятии и частично в Забайкальском крае снег тоже сошел, однако в ближайшие дни покров опять установится. Снег будет постепенно ложиться и в Приморском крае.

