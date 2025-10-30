РФ догнала Британию по числу миллиардеров — исследование
11:05 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число долларовых миллиардеров в России и Соединенном Королевстве выросло за год и достигло 128. Об этом свидетельствуют подсчеты, изложенные в опубликованном в среду докладе зарегистрированной в США компании по управлению активами Altrata.
С 2024 года в России появилось шесть новых миллиардеров. Их совокупное состояние уменьшилось с $469 млрд до $457 млрд. РФ и Великобритания заняли третье и четвертое места в рейтинге Altrata.
«Тройка» лидирующих по количеству миллиардеров стран осталась неизменной: США, Китай, Германия. В Соединенных Штатах и КНР их число выросло с 1 050 до 1 135 и с 304 до 321 соответственно. В ФРГ их количество уменьшилось на 14 — со 184 до 170. В топ-15 также входят Индия, Швейцария, Гонконг (отдельно от Китая), Франция, Италия, Саудовская Аравия, Канада, Сингапур, Бразилия и ОАЭ.
