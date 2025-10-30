0
0
56
НОВОСТИ

ВС РФ освободили Красногорское в Запорожской области и Садовое в Харьковской области

14:00 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения группировок войск «Восток» и «Запад» за прошедшие сутки освободили населенный пункт Красногорское Запорожской области и Садовое Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Красногорское Запорожской области. <…> Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Садовое Харьковской области», — говорится в сообщении.

