ВС РФ освободили Красногорское в Запорожской области и Садовое в Харьковской области

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения группировок войск «Восток» и «Запад» за прошедшие сутки освободили населенный пункт Красногорское Запорожской области и Садовое Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Красногорское Запорожской области. <…> Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Садовое Харьковской области», — говорится в сообщении.