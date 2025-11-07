Россия за десять месяцев на 7% сократила поставки СПГ в Европу
09:05 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз с начала 2025 года снизились на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и приблизились к 16,5 млрд кубометров, следует из подсчетов ТАСС на основе данных европейского аналитического центра Bruegel.
Импорт Евросоюзом российского СПГ в январе — октябре текущего года составил около 16,3 млрд куб. м против 17,5 млрд куб. м годом ранее. В частности, в октябре российского СПГ в Европу было поставлено в объеме 1,4 млрд куб. м (на четверть выше уровня сентября) против 1,5 млрд куб. м годом ранее.
Поставки СПГ в ЕС с американского направления (США и Тринидад и Тобаго) по итогам прошедшего месяца выросли на 2% по сравнению с сентябрем — до 8,1 млрд куб. м. В январе–октябре импорт Европой газа из этих стран увеличился на 61% — до 73,5 млрд куб. м.
