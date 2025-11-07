Участие КНР в переговорах по ядерному арсеналу на данном этапе неосуществимо — МИД
13:20 07.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Требование США о присоединении Китая к переговорам по контролю над ядерными вооружениями неразумно и неосуществимо на данном этапе. Об этом заявила на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Ядерный потенциал Китая несоизмерим с потенциалами США и России, и на данном этапе требовать от Китая присоединиться к переговорам по контролю над ядерными вооружениями несправедливо, неразумно и неосуществимо», — сказала она.
