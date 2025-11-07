Двоих пострадавших при крушении вертолета в Дагестане перевезут в ожоговый центр

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое из пострадавших в Дагестане в результате крушения вертолета будут перевезены из Избербашской больницы в республиканский ожоговый центр, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Один из раненых в крайне тяжелом состоянии — нетранспортабелен, интенсивную терапию ему проводят в стационаре Избербаша. Двоих пострадавших транспортируют в сопровождении медиков в ожоговый центр РКБ», — сообщили в ведомстве.