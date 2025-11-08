За ночь сбиты 79 украинских БПЛА над регионами РФ

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ 79 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 36 — над территорией Ростовской области, 10 — над территорией Брянской области, девять — над территорией Курской области, восемь — над территорией Волгоградской области, пять — над территорией Белгородской области, пять — над территорией Республики Крым, три — над территорией Саратовской области, один — над территорией Воронежской области, один — над территорией Смоленской области, один — над территорией Орловской области», — сказали в министерстве.