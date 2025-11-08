В Саратове в результате атаки БПЛА пострадал один человек
08:40 08.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек пострадал результате атаки БПЛА в Саратове. Есть повреждения в жилом секторе города, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«Есть повреждения в жилом секторе в Саратове. Предварительно, пострадал один человек. На месте работают все необходимые экстренные службы», — написал он в своем телеграм-канале.
НОВОСТИ
- 09:00 08.11.2025
- Россия может потерять улов крупной рыбы из-за заморозки переговоров с Норвегией - СМИ
- 08:50 08.11.2025
- Венгрия получила от США исключение из санкций на поставки нефти и газа из России — Орбан
- 08:30 08.11.2025
- За ночь сбиты 79 украинских БПЛА над регионами РФ
- 21:40 07.11.2025
- Трамп заявил, что Байден добивался войны на Украине
- 21:20 07.11.2025
- Количество дезертиров в ВСУ за октябрь стало рекордным - силовики
- 20:10 07.11.2025
- Гатчинский дворец получил в дар от итальянца картину Льва Лагорио
- 19:40 07.11.2025
- Киев и Стокгольм готовы к совместному производству истребителей на Украине
- 17:49 07.11.2025
- Украина согласовала новые поставки сжиженного газа из США объемом 300 млн кубометров
- 17:21 07.11.2025
- Россияне завоевали девять золотых медалей в первый день ЧМ по самбо
- 17:00 07.11.2025
- Двоих пострадавших при крушении вертолета в Дагестане перевезут в ожоговый центр
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать