НОВОСТИ

В Саратове в результате атаки БПЛА пострадал один человек

08:40 08.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек пострадал результате атаки БПЛА в Саратове. Есть повреждения в жилом секторе города, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Есть повреждения в жилом секторе в Саратове. Предварительно, пострадал один человек. На месте работают все необходимые экстренные службы», — написал он в своем телеграм-канале.

