В РФ определили случаи, когда провайдерам можно обходить блокировки
09:30 08.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство определило, в каких случаях провайдеры имеют право не направлять трафик через технические средства противодействия угрозам безопасности. Такие условия определены постановлением кабмина, с которым ознакомился ТАСС.
В соответствии с документом, оператор может не направлять трафик через средства противодействия угрозам в ряде случае нарушений работы такого средства. Например, когда прекращается пропуск трафика или когда пропуск не соответствует параметрам проектной документации. Еще одним случаем названо обнаружение информации и ресурсов, которые ограничиваются, несмотря на то что не подлежат такому ограничению в соответствии с законодательством.
