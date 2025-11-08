Официальная делегация США не будет присутствовать на саммите G20 в ЮАР

10:00 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские официальные представители не будут принимать участие в саммите "большой двадцатки" в ЮАР, обвинив южноафриканские власти в нарушении прав белого населения республики.

"Никакие американские правительственные чиновники не будут присутствовать до тех пор, пока эти нарушения прав человека продолжаются", - написал он в соцсети Truth Social.

Он отметил, что проведение саммита G20 в ЮАР является "полным позором", поскольку, по его утверждению, африканеров - людей, которые происходят от голландских поселенцев, а также французских и немецких иммигрантов - "убивают и убивают, а их землю и фермы незаконно конфискуют".