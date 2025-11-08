0
Украина четвертый месяц подряд недополучает деньги на закупку оружия у США

10:30 08.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина за четыре месяца действия программы закупок оружия у США PURL недополучила у европейских союзников около $3 млрд — примерно половину суммы, на которую рассчитывала. Об этом свидетельствуют данные офиса Владимира Зеленского, с которыми ознакомился ТАСС.

Ежемесячные потребности Украины в рамках программы, запущенной 14 июля, оцениваются в $1-1,5 млрд, то есть $4-6 млрд почти за четыре месяца действия программы. Эти средства должны идти в том числе на закупку ракет для систем Patriot, о которых регулярно просит Киев. Однако на 6 ноября Украина получила лишь $2,82 млрд.

Темпы финансирования закупок американского оружия у США также снижаются. Первые $2 млрд по программе PURL были выделены Украине в период с 14 июля по 1 сентября. Следующий пакет в размере около $422 млн — в середине октября, а за прошедшие с тех пор три недели — еще $398 млн.

