Пашинян надеется, что после делимитации с Азербайджаном Армения вернет ряд территорий

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате делимитации границы с Азербайджаном Армения вернет Арцвашен и другие суверенные территории республики, которые сейчас находятся под контролем Баку.

«В результате делимитации мы должны вернуть Арцвашен и другие оккупированные суверенные территории республики Армения», — написал Пашинян в своем телеграм-канале.