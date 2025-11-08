Пашинян надеется, что после делимитации с Азербайджаном Армения вернет ряд территорий
11:30 08.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате делимитации границы с Азербайджаном Армения вернет Арцвашен и другие суверенные территории республики, которые сейчас находятся под контролем Баку.
«В результате делимитации мы должны вернуть Арцвашен и другие оккупированные суверенные территории республики Армения», — написал Пашинян в своем телеграм-канале.
