ЮАР отвергла утверждение Трампа о насилии в отношении белых граждан страны
12:00 08.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Южно-Африканская Республика не согласна с высказываниями президента США Дональда Трампа о том, что белые жители ЮАР подвергаются в стране преследованиям. Об этом говорится в заявлении МИД ЮАР для СМИ, распространенном в Претории.
«Министерство иностранных дел и сотрудничества ЮАР приняло к сведению содержание сообщения президента Трампа, размещенного на платформе Truth Social, — подчеркнуто в нем. — Правительство ЮАР хотело бы официально заявить, что характеристика африканеров (потомков переселенцев из Европы на юг Африки — прим. ТАСС) как исключительно белой группы является антиисторической. Более того, утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами».
В заявлении отмечается, что в нынешних условиях ЮАР по-прежнему сосредоточена на своем позитивном вкладе в глобальные процессы. «Опираясь на собственный опыт перехода от расового и этнического разделения к демократии, наша страна обладает уникальными возможностями для того, чтобы в рамках Группы двадцати (G20) и дальше отстаивать подлинную солидарность, где общее процветание преодолевает глубокое неравенство. Мы с нетерпением ждем успешного проведения саммита лидеров G20», — заключил МИД.
