Число пострадавших при обрушении подъезда в Тульской области выросло до четырех

12:30 08.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число пострадавших при обрушении подъезда в Куркино Тульской области увеличилось до четырех. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Трое пострадавших были госпитализированы каретами скорой помощи. Еще один пострадавший обратился к медикам самостоятельно», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники газовой службы, пострадавшие в результате взрыва газа в жилом доме в Куркине Тульской области, проводили там ремонтные работы.

«Поступил вызов о запахе газа, сотрудники [газовой службы] выехали, и через некоторе время произошел взрыв», — сказали в пресс-службе прокуратуры.

