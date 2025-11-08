Число пострадавших при обрушении подъезда в Тульской области выросло до четырех
12:30 08.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число пострадавших при обрушении подъезда в Куркино Тульской области увеличилось до четырех. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Трое пострадавших были госпитализированы каретами скорой помощи. Еще один пострадавший обратился к медикам самостоятельно», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники газовой службы, пострадавшие в результате взрыва газа в жилом доме в Куркине Тульской области, проводили там ремонтные работы.
«Поступил вызов о запахе газа, сотрудники [газовой службы] выехали, и через некоторе время произошел взрыв», — сказали в пресс-службе прокуратуры.
НОВОСТИ
- 12:00 08.11.2025
- ЮАР отвергла утверждение Трампа о насилии в отношении белых граждан страны
- 11:30 08.11.2025
- Пашинян надеется, что после делимитации с Азербайджаном Армения вернет ряд территорий
- 11:00 08.11.2025
- Продажи электроники и одежды в РФ снизились в октябре 2025 г. на 15-17%
- 10:30 08.11.2025
- Украина четвертый месяц подряд недополучает деньги на закупку оружия у США
- 10:00 08.11.2025
- Официальная делегация США не будет присутствовать на саммите G20 в ЮАР
- 09:30 08.11.2025
- В РФ определили случаи, когда провайдерам можно обходить блокировки
- 09:00 08.11.2025
- Россия может потерять улов крупной рыбы из-за заморозки переговоров с Норвегией - СМИ
- 08:50 08.11.2025
- Венгрия получила от США исключение из санкций на поставки нефти и газа из России — Орбан
- 08:40 08.11.2025
- В Саратове в результате атаки БПЛА пострадал один человек
- 08:30 08.11.2025
- За ночь сбиты 79 украинских БПЛА над регионами РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать