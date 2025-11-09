Шатдаун в США мог повлиять на задержу поставок оружия в Европу - СМИ
17:10 09.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставки Вашингтоном американского оружия более чем на $5 млрд союзникам по НАТО, в том числе для возможной передачи Украине, были задержаны из-за частичного прекращения работы правительства США (шатдауна). Об этом сообщил портал Axios.
Он привел оценки Госдепартамента, согласно которым «экспорт американского оружия более чем на $5 млрд для поддержки союзников по НАТО и Украины был задержан из-за приостановки работы правительства». «Это по-настоящему наносит ущерб нашим союзникам и партнерам, а также возможностям американской промышленности доставлять большую часть этой важнейшей техники за границу», — приводятся в публикации слова сотрудника американского внешнеполитического ведомства.
Как уточнил источник портала, затронуты были, в частности, поставки оружия Дании, Хорватии и Польше, включая ракеты AMRAAM, реактивные системы залпового огня HIMARS, системы ПРО Aegis. «Конечный пункт назначения этих поставок неясен, но оружие, которое продают союзникам по НАТО, часто передают в качестве помощи Украине», — отмечается в публикации.
