В США за две недели до Дня благодарения пассажирские авиаперевозки могут сократиться до минимума

Объем пассажирского авиасообщения в США уже на следующей неделе может сократиться до минимума из-за приостановки работы федерального правительства (шатдаун), заявил министр транспорта, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Шон Даффи.

«Вчера 18 из 22 авиадиспетчеров в Атланте не пришли на работу, — сказал он в интервью телекомпании CNN, отвечая на вопрос про ожидания касательно ситуации с авиасообщением на следующей неделе. — У нас был вчера 81 случай с недостаточным комплектованием штата [авиадиспетчеров] <…>. Будет становиться только хуже. Полагаю, что за две недели до Дня благодарения (отмечается в этом году 27 ноября — прим. ТАСС) можно будет наблюдать сокращение пассажирского авиасообщения до минимума».