В США за две недели до Дня благодарения пассажирские авиаперевозки могут сократиться до минимума
18:35 09.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем пассажирского авиасообщения в США уже на следующей неделе может сократиться до минимума из-за приостановки работы федерального правительства (шатдаун), заявил министр транспорта, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Шон Даффи.
«Вчера 18 из 22 авиадиспетчеров в Атланте не пришли на работу, — сказал он в интервью телекомпании CNN, отвечая на вопрос про ожидания касательно ситуации с авиасообщением на следующей неделе. — У нас был вчера 81 случай с недостаточным комплектованием штата [авиадиспетчеров] <…>. Будет становиться только хуже. Полагаю, что за две недели до Дня благодарения (отмечается в этом году 27 ноября — прим. ТАСС) можно будет наблюдать сокращение пассажирского авиасообщения до минимума».
НОВОСТИ
- 17:10 09.11.2025
- Шатдаун в США мог повлиять на задержу поставок оружия в Европу - СМИ
- 16:30 09.11.2025
- Евродепутат Фабио Де Мази считает Каллас «дипломатической катастрофой»…
- 14:20 09.11.2025
- Польская армия проводит стрельбы с новыми южнокорейскими танками на полигоне вблизи границы с РФ
- 13:56 09.11.2025
- Песков: Ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия
- 09:30 09.11.2025
- Венгрия собирается закупить у США современные вооружения, включая комплексы HIMARS
- 09:15 09.11.2025
- Министр обороны Бельгии заявил, что он не «безумец, которого следовало бы «запереть»
- 09:00 09.11.2025
- В Испанию прибыли стратегические бомбардировщики ВВС США для поддержки «надежного сдерживающего потенциала»
- 21:00 08.11.2025
- Фицо приветствовал данную Трампом оценку лидерам РФ и Китая
- 20:30 08.11.2025
- ВСУ лишились последней возможности выйти из Красноармейска — Кимаковский
- 20:00 08.11.2025
- Каждый четвертый немец хотел бы возвращения Меркель на пост канцлера — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать