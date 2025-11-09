Премьер Британии не может продолжать летать по миру, когда дома все разваливается – источник The Sunday Times
20:44 09.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лэмми предупредил главу правительства Кира Стармера о необходимости ограничить количество зарубежных поездок, так как они могут отвлекать от решения проблем внутри страны. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники.
По информации собеседников издания, Лэмми, который также занимает пост министра юстиции Великобритании, донес свое мнение до премьера во время частной встречи летом.
Как отмечает The Sunday Times, Стармер признал, что был отвлечен темами сотрудничества в рамках НАТО и урегулирования на Ближнем Востоке, однако не сократил количество зарубежных поездок. Издание посчитало, что премьер, получивший прозвище «Кир, которого никогда нет» («Never here Keir»), на прошлой неделе совершил 40-й вояж за границу с момента прихода на Даунинг-стрит в июле прошлого года.
Издание обращает внимание на то, что Стармер уже стал британским премьером, который чаще всего путешествует в этом веке, несмотря на рекордное падение рейтинга. «Лэмми и другие министры опасаются, что эти два факта могут быть связаны», — говорится в статье. «Он не может продолжать летать по миру, когда дома все полностью разваливается», — приводит The Sunday Times слова источника.
НОВОСТИ
- 18:35 09.11.2025
- В США за две недели до Дня благодарения пассажирские авиаперевозки могут сократиться до минимума
- 17:10 09.11.2025
- Шатдаун в США мог повлиять на задержу поставок оружия в Европу - СМИ
- 16:30 09.11.2025
- Евродепутат Фабио Де Мази считает Каллас «дипломатической катастрофой»…
- 14:20 09.11.2025
- Польская армия проводит стрельбы с новыми южнокорейскими танками на полигоне вблизи границы с РФ
- 13:56 09.11.2025
- Песков: Ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия
- 09:30 09.11.2025
- Венгрия собирается закупить у США современные вооружения, включая комплексы HIMARS
- 09:15 09.11.2025
- Министр обороны Бельгии заявил, что он не «безумец, которого следовало бы «запереть»
- 09:00 09.11.2025
- В Испанию прибыли стратегические бомбардировщики ВВС США для поддержки «надежного сдерживающего потенциала»
- 21:00 08.11.2025
- Фицо приветствовал данную Трампом оценку лидерам РФ и Китая
- 20:30 08.11.2025
- ВСУ лишились последней возможности выйти из Красноармейска — Кимаковский
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать