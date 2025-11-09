Премьер Британии не может продолжать летать по миру, когда дома все разваливается – источник The Sunday Times

20:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лэмми предупредил главу правительства Кира Стармера о необходимости ограничить количество зарубежных поездок, так как они могут отвлекать от решения проблем внутри страны. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, Лэмми, который также занимает пост министра юстиции Великобритании, донес свое мнение до премьера во время частной встречи летом.



Как отмечает The Sunday Times, Стармер признал, что был отвлечен темами сотрудничества в рамках НАТО и урегулирования на Ближнем Востоке, однако не сократил количество зарубежных поездок. Издание посчитало, что премьер, получивший прозвище «Кир, которого никогда нет» («Never here Keir»), на прошлой неделе совершил 40-й вояж за границу с момента прихода на Даунинг-стрит в июле прошлого года.



Издание обращает внимание на то, что Стармер уже стал британским премьером, который чаще всего путешествует в этом веке, несмотря на рекордное падение рейтинга. «Лэмми и другие министры опасаются, что эти два факта могут быть связаны», — говорится в статье. «Он не может продолжать летать по миру, когда дома все полностью разваливается», — приводит The Sunday Times слова источника.