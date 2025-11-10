0
0
123
НОВОСТИ

Песков призвал не обращать внимание на вбросы о «пропаже» Лаврова

12:33 10.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД России Сергей Лавров активно работает и продолжает принимать участие в публичных мероприятиях. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать публикации зарубежной прессы о том, что Лавров якобы «пропал» из публичного пространства.

«Сергей Викторович продолжает работать, работать активно. Эти все сообщения абсолютно ложны, не надо на них обращать внимание. Все нормально. Когда будут соответствующие публичные мероприятия, тогда вы увидите министра», — заявил Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:35 10.11.2025
Чемпионат мира по самбо в Киргизии собрал спортсменов из 70 стран
0
20
13:32 10.11.2025
ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 225 военнослужащих
0
34
13:20 10.11.2025
Песков назвал глубоким заблуждением веру Киева в способность выиграть на поле боя
0
70
13:05 10.11.2025
ВС РФ освободили Сладкое и Новое в Запорожской области
0
82
13:00 10.11.2025
Казахстан — особо привилегированный партнер РФ, отметил Песков
0
79
12:40 10.11.2025
Сбер утвердил программу энергосбережения до 2030 года
0
131
12:25 10.11.2025
В 87% российских компаний уже сформирована команда по цифровизации
0
161
12:20 10.11.2025
На Украине графики отключения света будут применяться полные сутки
0
191
12:08 10.11.2025
Суд в Балашихе закрыл процесс по уголовному делу о хищении 317 млн руб. у Ларисы Долиной
0
234
12:00 10.11.2025
Оборонное соглашение США и Саудовской Аравии может ограничить партнерство с КНР — Reuters
0
224

Возврат к списку