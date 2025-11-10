Казахстан — особо привилегированный партнер РФ, отметил Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстан является особым, привилегированным партнером России. Москва на данный момент завершает подготовку к госвизиту казахского лидера Касым-Жомарта Токаева в РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Казахстан — особый, привилегированный партнер России, очень важная для нас страна, государство. Мы, конечно, активно завершаем подготовку к государственному визиту президента Токаева в Россию, который начнется завтра», — указал Песков.