ВС РФ освободили Сладкое и Новое в Запорожской области

13:05 10.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенные пункты Сладкое и Новое в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Новое и Сладкое Запорожской области», — сообщили в российском военном ведомстве.

