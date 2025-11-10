ВС РФ освободили Сладкое и Новое в Запорожской области

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенные пункты Сладкое и Новое в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Новое и Сладкое Запорожской области», — сообщили в российском военном ведомстве.