Убеждение о способности Украины выиграть на поле боя является глубоким заблуждением. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это [вера в то, что Украина может выиграть войну и обеспечить свои интересы военными средствами] — самое глубокое заблуждение, которому может предаться и предается киевский режим», — считает Песков. «Ситуация на фронтах свидетельствует об обратном», — подчеркнул он.