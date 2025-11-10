Обсудить на форуме

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Центральной группировки войск освободили населенный пункт Гнатовка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе уничтожения окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики подразделения 1435-го мотострелкового полка 2-й армии освободили от украинских боевиков населенный пункт Гнатовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.