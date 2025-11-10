В России с начала года рост преступности среди подростков снизился в 2,5 раза

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост преступности среди детей и подростков снизился в России с января по октябрь с 30% до 12%. Об этом сообщил замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД Станислав Колесник.

«Если в начале года рост преступности несовершеннолетних составлял 30% и более, то в течение года большими усилиями всех субъектов профилактики удалось эти темпы несколько снизить. По итогам 9 месяцев этот прирост все-таки остался, но уже составил чуть более 12%», — сказал он, выступая на круглом столе в Госдуме на тему о проблемах деструктивного и аутодеструктивного поведения в современной подростково-молодежной среде.