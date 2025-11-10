В России с начала года рост преступности среди подростков снизился в 2,5 раза
14:12 10.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост преступности среди детей и подростков снизился в России с января по октябрь с 30% до 12%. Об этом сообщил замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД Станислав Колесник.
«Если в начале года рост преступности несовершеннолетних составлял 30% и более, то в течение года большими усилиями всех субъектов профилактики удалось эти темпы несколько снизить. По итогам 9 месяцев этот прирост все-таки остался, но уже составил чуть более 12%», — сказал он, выступая на круглом столе в Госдуме на тему о проблемах деструктивного и аутодеструктивного поведения в современной подростково-молодежной среде.
НОВОСТИ
- 15:00 10.11.2025
- Турнир претендентов на шахматную корону пройдет в 2026 году на Кипре
- 14:45 10.11.2025
- Выставку «Образ Москвы в русском искусстве» посетили уже более 100 тысяч человек — Сергунина
- 14:32 10.11.2025
- Ромашина возглавила сборную России по синхронному плаванию, сменив Покровскую
- 14:20 10.11.2025
- Россияне все чаще тратят бонусы Спасибо на крупные покупки
- 14:00 10.11.2025
- ВС РФ освободили населенный пункт Гнатовка в ДНР
- 13:32 10.11.2025
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 225 военнослужащих
- 13:20 10.11.2025
- Песков назвал глубоким заблуждением веру Киева в способность выиграть на поле боя
- 13:05 10.11.2025
- ВС РФ освободили Сладкое и Новое в Запорожской области
- 13:00 10.11.2025
- Казахстан — особо привилегированный партнер РФ, отметил Песков
- 12:40 10.11.2025
- Сбер утвердил программу энергосбережения до 2030 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать