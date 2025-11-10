Ромашина возглавила сборную России по синхронному плаванию, сменив Покровскую

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Светлана Ромашина сменила Татьяну Покровскую на посту главного тренера сборной России по синхронному плаванию. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Покровская возглавляла национальную команду с 1998 года. Она будет работать советником председателя ФВВСР.