Россияне все чаще тратят бонусы Спасибо на крупные покупки

14:20

Более 7 млрд бонусов Спасибо (программы лояльности, в рамках которой за каждую покупку, оплаченную картой Сбера, на бонусный счет клиента начисляются бонусы Спасибо) списали пользователи Мегамаркета на покупки за девять месяцев 2025 года. Средняя доля бонусов в сумме чека составила 31%, превысив средний показатель 2024 года на 11%. Тенденцией этого года стало использование бонусов не только на повседневные, но и по-настоящему крупные и значимые покупки. Маркетплейс проанализировал, на какие товары чаще всего списываются бонусы и какие категории показывают наибольший рост.

Всё больше россиян используют бонусы при приобретении техники и электроники. Среди категорий с самыми высокими по стоимости заказами и значительной долей списания бонусов лидируют телевизоры (в том числе модели 75–100 дюймов с поддержкой 4K/8K), роботы-пылесосы премиум-класса и игровые приставки нового поколения. Доля бонусов в оплате таких покупок достигает половины стоимости, а в отдельных случаях — до 99%. При этом растёт и средний чек: в категории акустики — на 45%, телевизоров — на 35%, а наушников — на 25%.

Не менее активно бонусы расходуются на премиальные продукты. Так, с января по сентябрь пользователи списали 44 млн бонусов на элитные вина, шампанское и игристые напитки. Перед праздниками традиционно наблюдается рост покупок этой категории, а доля оплаты бонусами достигает 23%.

Одной из самых необычных покупок стал автомобиль китайского производства, оплаченный почти полностью бонусами — на 99% от стоимости. Этот факт подтверждает общий тренд: крупные заказы становятся привычной частью онлайн-шопинга, а доверие покупателей к маркетплейсу растёт.

«Структура покупок заметно изменилась: пользователи всё чаще выбирают маркетплейсы для премиальных товаров, а бонусы Спасибо помогают совершать такие покупки осознанно и выгодно», — отметили в пресс-службе Мегамаркета.

Активно списывают бонусы на покупки не только жители столицы, но и регионы. На них приходится почти 40% заказов с максимальной долей списания бонусов. Лидируют Краснодарский край (6%), Ростовская область (4%), Республика Башкортостан (2%), а также Ставропольский край, Свердловская, Рязанская, Новосибирская и Нижегородская области. Чаще всего крупные покупки совершают мужчины 25–64 лет.

Бонусы Спасибо начисляются за покупки, оплаченные картой Сбера, а также любым другим удобным способом: улыбкой, SberPay, Вжух. В рамках Зелёного дня, который проходит 12 ноября, а для подписчиков СберПрайм ещё и 13-14 ноября, за покупки в выбранных категориях в программе лояльности СберСпасибо клиенты получат в два раза больше бонусов. Масштабная акция приурочена ко Дню рождения Сбера, которому в этом году исполнилось 184 года.