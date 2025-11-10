0
НОВОСТИ

Выставку «Образ Москвы в русском искусстве» посетили уже более 100 тысяч человек — Сергунина

14:45 10.11.2025

Открытую на ВДНХ выставку «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» с начала сентября посетили более 100 тыс. человек. По словам заместителя мэра Натальи Сергуниной, по экспозиции провели почти 800 экскурсий, на которых побывали 10 тыс. горожан и гостей столицы. «Выставка пользуется популярностью и у жителей, и у гостей столицы», — подчеркнула заммэра. 100-тысячным посетителем экспозиции стала Ольга Бушуева из Вологды.

Всего на ВДНХ представлены 115 произведений, привезенных из Петербурга. Посетители могут увидеть картины таких авторов как Жерар Делабарт, Аполлинарий Васнецов, Василий Суриков, Василий Верещагин, Валентин Серов и Ильч Репин, а также иконы мастеров московской школы, среди которых Андрей Рублев, Даниил Черный и Симон Ушаков. Публика может увидеть портреты выдающихся москвичей XX века, например, деятелей культуры Константина Станиславского, Святослава Рихтера и Бориса Яковлева. «Уникально здесь прежде всего количество работ великих художников — подлинных русских гениев. Подобное можно увидеть только в постоянных экспозициях крупнейших музеев», — заявляла генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова.

Выставка работает шесть дней в неделю, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00. Выставка будет открыта в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ до февраля 2026 года.

