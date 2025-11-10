Саудовская Аравия летом впервые вошла в топ-3 по поездкам туристов в Россию

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саудовская Аравия в июле — сентябре 2025 года впервые вошла в топ-3 стран по числу туристических поездок в Россию, первое и второе места заняли Китай и Германия. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ РФ.

«Главная новинка рейтинга этого года — Саудовская Аравия. Впервые страна вошла в топ-3 (поднявшись с четвертого места) поставщиков туристов в Россию, оттуда приехали 25 909 человек (+13% или 3 368 визита). Рекорд поставлен, в частности, благодаря появлению прямых рейсов», — говорится в сообщении.

В пик туристического сезона — с июля по сентябрь 2025 года — иностранцы совершили 655,8 тыс. визитов в Россию с целью туризма. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток снизился на 6,3%. Более половины иностранных визитов в страну (372,8 тыс.) обеспечивают гости из Китая. Но их стало в третьем квартале на 13,3% меньше. Это снижение в наибольшей степени отразилось в итоговой статистике по всем рынкам, объяснили в АТОР.

Второе место по турпотоку после Китая заняла Германия (27,4 тыс. въездов). Однако эти прибытия носят деловой или личный характер. На четвертом месте Туркменистан, турпоток откуда вырос за год на 68,2%, до 24,1 тыс. визитов. Однако и здесь поездки совершались в основном не с туристическими целями. Пятое место занимает ОАЭ (21,5 тыс., -10,1%).

«Годом ранее страна занимала третье место, в этом году — пятое. Отчасти снижение объясняется быстрым стартом — еще год назад наблюдался бум спроса на туры в Россию из ОАЭ. Кто хотел съездить — уже сделали это и ажиотаж спал. То есть по итогам третьего квартала Саудовская Аравия обогнала ОАЭ, которые ранее являлись самым крупным рынком въездного туризма для РФ на Аравийском полуострове», — подчеркнули эксперты.

Турция поднялась с седьмого на шестое место (+12,2%). Многие визиты носят деловой и личный характер, но и организованные туристы тоже есть. Индия — с девятого на восьмое благодаря значительному (+59%) росту турпотока. Лидером по росту числа турпоездок в РФ стал Оман (увеличение в 2,2 раза). Страна впервые попала в топ-10, заняв девятое место с показателем 8,9 тыс. визитов.